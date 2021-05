Zoff im Stadtrat Vallendar: Sanieren mit weniger Bürokratie

In der Stadt Vallendar gibt es im historischen Stadtkern ein sogenanntes „förmlich festgesetztes Sanierungsgebiet“ – dies bedeutet, dass Baumaßnahmen in diesem Gebiet nur nach sanierungsrechtlicher Genehmigung durchgeführt werden dürfen. Diese umfasst sowohl Neubauten auf Freiflächen als auch Veränderungen an bestehenden Gebäuden. Der Vorgang im Rahmen der sanierungsrechtlichen Genehmigungen ist in Augen der Stadt-CDU zu bürokratisch und müsse entschlackt werden. Einem entsprechenden Antrag der Fraktion hat der Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung mit der knappen Mehrheit von 11 zu 10 Stimmen entsprochen. Im Verlauf der Diskussion kam es zu einem heftigen Wortgefecht zwischen zwei Ratsmitgliedern.