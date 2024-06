Plus Arzheim

Ziel in Arzheim: Kapelle wieder in vorzeigbaren Zustand bringen

i Kapellennachbar Harry Fries (links) beim Ortstermin mit SPD-Ratsmitglied Fritz Naumann (Mitte) und Ortsvorsteherkandidat Andreas Metzing (rechts) vor dem Arzheimer Kapellchen Foto: Tom Paulus

„Die Arzheimer Kapelle muss wieder in einen Zustand gebracht werden, der vorzeigbar ist.“ Darin sind sich Andreas Metzing, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins und Kandidat für das Amt des Ortsvorstehers, und Fritz Naumann, Mitglied des städtischen Denkmalpflegebeirats, einig. Das schreibt die SPD in einem Bericht über einen Ortstermin am Arzheimer Kleinod.