Plus Koblenz

Zeitreise durch deutsche Eisenbahngeschichte: Fest im Koblenzer Bahn-Museum hat großen Zulauf

Von Kim Fauss

i Mit diesem originalgetreuen Nachbau der ersten deutschen Dampflok aus dem Jahr 1935 wurde die Lokparade des DB-Sommerfests in Koblenz feierlich eröffnet. Trotz Regen versammelten sich Hunderte Besucher an den Gleisen, um einen Blick auf die historischen Fahrzeuge zu erhaschen. Foto: Kim Fauss

An den Bahngleisen stehen Hunderte Menschen mit Handys und Kameras, in der Luft liegt der Geruch von Feuer und heißem Öl, von Weitem ist die Dampfwolke zu sehen, das schallende Horn nicht zu überhören: Der „Adler“ fährt vor. Die historische Dampflokomotive leitet die Lok-Parade an – einer der Höhepunkte des Sommerfests im Museum der Deutschen Bahn in Koblenz.