Plus Koblenz

Zehnte Koblenzer Bierbörse lockt auf Wiese hinters „Eck“: Ganze Vielfalt des Gerstensaftes

Von Wolfgang Lucke

i Oliver Eckstein hatte im Urlaub in Südtirol die Idee, ein echtes „Kowelenzer“ Bier zu kreieren. Nun gibt es drei Sorten davon. Auf der Bierbörse kann er unter anderem auf die Unterstützung von Isa (rechts) und Julia bauen. Foto: Wolfgang Lucke

„21 Grad, perfektes Wetter zum Bier trinken, nicht zu heiß, nicht zu kalt.” So lautete der freudige Kommentar von Werner Nolden, Veranstalter der Koblenzer Bierbörse, am Freitag kurz nach 15 Uhr. Der Besucheransturm ist vom Start weg riesig. „Bier schmeckt auch am Nachmittag”, ist die Erkenntnis vieler Besucher.