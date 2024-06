Plus Koblenz

Zehntausende Zettel, Tausende Helfer: Hintergründe zur Briefwahl in Koblenz

i Vor allem junge Auszubildende der Stadt und Aushilfen sind damit beschäftigt, Unterlagen zur Wahl auszugeben und zu sortieren. Am Sonntag ab 18 Uhr werden dann rund 2000 Helferinnen und Helfer die Stimmzettel auszählen. Foto: Stadt Koblenz/Josef Hehl

Wenn die Koblenzer offiziell am Sonntag ihre Europa-Abgeordneten, die 56 Mitglieder ihres neuen Stadtrats und in einigen Stadtteilen auch Ortsvorsteher und Ortsbeiratsmitglieder wählen, sind sehr, sehr viele dieser Kreuze bereits gemacht. Die Zahl der Briefwähler ist erneut gestiegen, berichtet Josef Hehl, Leiter der Stabsstelle Wahlen. Wie es genau ausschaut und was alles an Arbeit und Logistik hinter diesen Wahlen steckt, berichtet er im Gespräch mit der RZ.