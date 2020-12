Koblenz

So viele Menschen aus Koblenz und der Region berichten dasselbe: Früher, als es die Seilbahn noch nicht gab, da fuhr man alle Jubeljahre mal hoch zur Festung, um runterzuschauen. Oder ab und zu mal zum Minigolfspielen. Jetzt aber ist die Festung der höchste Punkt der Altstadt geworden, viele gehen auf dem Plateau spazieren, besuchen Ausstellungen und Veranstaltungen. Seit zehn Jahren ist das so. Anfang Juli 2010 fuhr die Seilbahn zum ersten Mal. Ein guter Grund, dass die RZ sie in einer kleinen Serie würdigt.