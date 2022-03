Made in Germany – das ist auch in Russland und der Ukraine ein hoch angesehener Qualitätsbegriff. Aber in Zeiten des Krieges sind Lieferketten und Zahlungen unterbrochen, die Firmen hierzulande müssen teils erhebliche Einbußen hinnehmen. Betroffen sind auch Firmen aus der Region – wie die Firma Mapeko in Neuwied. Ein Jahr vor ihrem 50. Gründungstag plagt sie sich wegen der Auswirkungen des Krieges mit Existenzsorgen.