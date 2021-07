Vallendar

Zahlreiche Feuerwehreinsätze in Vallendar: Starkregen flutet die Straßen im Stadtteil Mallendarer Berg

Ein heftiges Gewitter mit Starkregen ging am Sonntagnachmittag über Vallendar nieder. Da die Kanalisation die großen Regenmassen nicht aufnehmen konnte, flutete das Wasser die Straßen und floss von dort auch in Keller und Erdgeschosswohnungen. Betroffen hiervon waren fast ausschließlich Grundstücke in dem Stadtteil Mallendarer Berg, teilte die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde (VG) auf Anfrage der Rhein-Zeitung mit.