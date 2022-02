Zahlen zu Autos und Straßen in Koblenz

In Koblenz waren diesen Januar 113.372 Einwohner gemeldet.

Laut dem Kraftfahrtbundesamt in Flensburg waren am 1. Januar 2022 in der Stadt 75.764 Kraftfahrzeuge zugelassen, davon 64.463 Autos und 4818 Krafträder. Die Fahrzeugdichte beträgt demnach 664 Fahrzeuge pro 1000 Einwohner. Das Koblenzer Straßennetz umfasst ohne Autobahnen 349 Kilometer: 80 Kilometer klassifizierte Straßen (29 Kilometer Bundes-, 16 Kilometer Landes- und 35 Kilometer Kreisstraßen) sowie 269 Kilometer Gemeindestraßen. Dazu gibt es 81 Kilometer Wirtschaftswege und rund 3,5 Kilometer Privatstraßen.