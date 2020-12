Koblenz/Kreis MYK

Der Wohnungsbestand in Rheinland-Pfalz ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. Und auch in der Stadt Koblenz sowie in den Kommunen im Landkreis ist laut einem aktuellen Bericht des Statistischen Landesamts von 2011 bis 2018 ein deutliches Plus zu verzeichnen. Wobei der Blick auf die Zahlen noch einmal belegt, was sich in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt hat: Die zusätzlichen Wohnungen in Koblenz reichen bei Weitem nicht, den Bedarf zu decken – zumindest in einigen Preissegmenten nicht. Und so ist Koblenz bei der Entwicklung auch eines der Schlusslichter im Land. Die Details: