Koblenz

Wohnen in der Stadt ist noch teurer geworden: Seit 2018 sind die Mieten in Koblenz um durchschnittlich 7,48 Prozent gestiegen. Das geht aus der Aktualisierung des Mietspiegels hervor, die der Stadtrat am Donnerstag einstimmig angenommen hat. In den beiden Jahren davor, also von 2016 bis 2018, gab es „nur“ eine Preissteigerung um 5 Prozent.