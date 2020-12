Koblenz

Die Mieten in deutschen Großstädten sind in den vergangenen zehn Jahren explodiert – und da macht auch das vergleichsweise kleine Koblenz keine Ausnahme. Auch wenn der Quadratmeterpreis immer noch deutlich unter dem liegt, was man inzwischen in den Metropolen des Landes zahlen muss, liegt die Teuerung in den vergangenen Jahren deutlich über den in vielen anderen Städten. Das geht aus einer aktuellen Analyse von immowelt.de hervor.