Wohltätigkeitsveranstaltung in der Koblenzer KUFA: Amateurbands spielen für „Fly und Help“

Die Band Terra Nova will dabei helfen, Spenden für die Stiftung „Fly und Help“ zu sammeln. Am 1. März wird dafür eine Charityveranstaltung in der Koblenzer Kulturfabrik stattfinden.

Vier Bands musizieren für den guten Zweck. Foto: Gudrun Ackermann

„Fly und Help“ baut Schulen in Entwicklungsländern. Die Stiftung ist auf Spenden angewiesen. Die Band Terra Nova will zusammen mit dem Label Terra Nova Livemusikevents helfen. Gemeinsam mit dem Koblenzer Verein Schängel Kultur 2021 lädt sie zu einer ein musikalischen Charityveranstaltung für Freitag, 1. März, 20 Uhr, in der Koblenzer Kulturfabrik (KUFA) ein. Damit wolle man einen „bescheidenen Beitrag zur Realisierung dieser Idee von Fly und Help beitragen“, schreibt die Band in einer Ankündigung.

Auf der Bühne stehen vier Amateurbands aus der Region Koblenz, die an diesem Abend auf eine Gage verzichten und ihr musikalisches Können in den Dienst der guten Sache stellen. Es sind die bekannten Formationen Sam Cheanz und The Blue Denims (Rock 'n' Roll), Terra Nova (Rock, Beat, Blues und Soul), Burnout Syndicate (Rock at its best) und Magic Tones (Funk, Soul), also ein bunt gemischtes musikalisches Programm zum Zuhören, Mitsingen und Tanzen. Für die Pausen ist ein kleines Rahmenprogramm geplant. Der Eintritt ist frei. Es wird um eine Spende gebeten, um Kindern in den unterentwickelten Ländern eine schulische Bildung und damit eine Zukunft zu ermöglichen.

„Fly und Help“ fördert den Schulbau in Entwicklungsländern

Seit beinahe 15 Jahren engagieren sich die Band Terra Nova sowie das Label Terra Nova Livemusikevents mit Veranstaltungen in der Region für in Not geratene Menschen aus der Region, aber auch darüber hinaus. So kamen nach eigenen Angaben bisher mehr als 44.000 Euro an Spenden zusammen, die an Bedürftige in der Region weitergegeben worden seien.

Nun unterstützt die Band erstmalig die von Reiner Meutsch ins Leben gerufene Stiftung Fly und Help, die sich die Förderung von Bildung und Erziehung zum Ziel gesetzt hat und Kindern und Jugendlichen, vor allem in Afrika, Asien und Südamerika, eine bessere Zukunft ermöglichen soll. Die Stiftung fördert dazu schwerpunktmäßig neue Schulen in den Entwicklungsländern. Bisher konnten nach Angaben der Stiftung mehr als 750 Projekte rund um den Globus initiiert, gefördert und auch betreut werden.