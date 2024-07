Wohl ab Herbst: Jahnstraße in Vallendar soll ausgebaut werden

Anzeige

Noch in diesem Jahr soll die Jahnstraße in Vallendar ausgebaut werden. Dies kündigt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz an. Die Fahrbahn der Jahnstraße (Kreisstraße 83) wird ab der Einmündung Westerwaldstraße (Landesstraße 308) bis zum Parkplatz „An den Bäumen“ auf einer Länge von 600 Metern erneuert.

Arbeiten sollen im Herbst beginnen

Zudem werde in der Straße „Im Vogelsang“ die Fahrbahndecke auf einer Länge von 400 Meter durch die Stadt Vallendar saniert. Die Arbeiten beginnen voraussichtlich im Herbst, heißt es vonseiten des LBM. Mit der Fertigstellung der gesamten Bauarbeiten wird unter Berücksichtigung der Witterungseinflüsse im Winter gerechnet.