Die erste Ausgabe erfolgte im September 2011 in Toulouse. Die Idee entwickelte sich schnell. Seit 2014 entstanden solche Angebote auch in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Aktuell gibt es in Deutschland 120 Marktschwärmereien, wie auf der Internetseite der Marktschwärmer zu lesen ist. Wer in einer Marktschwärmerei einkaufen will, muss sich im Internet kostenfrei und nicht verpflichtend bei einer Schwärmerei registrieren. Sobald diese eröffnet, wird man per E-Mail informiert und kann dann auch Lebensmittel dort bestellen. Auch interessierte Erzeuger melden sich dort an. Weitere Informationen gibt es auf https://marktschwaermer.de kst