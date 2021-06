Der Busstreik hat am Montagmorgen auch viele Menschen in Koblenz und der Region getroffen. Besonders betroffen waren Busse der Firmen Zickenheiner und DB Regio Bus Rhein-Mosel GmbH, wie Guido Borning, Geschäftsführer des Verbands des Verkehrsgewerbes (VDV) Rheinland, am Montag auf RZ-Anfrage sagte.