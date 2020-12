Lehmen/Niederfell

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, hieß es zur Einstimmung der Infoveranstaltung zum Bau der Fischwechselanlage in Lehmen am Donnertagabend von Niederfells Bürgermeister Arnold Herrmann. Damit meinte er zwar scherzhaft die Karnevalsveranstaltungen in der kommenden Woche für die die Halle des Dorfgemeinschaftshauses in Niederfell schon geschmückt war, doch auch das eigentliche Thema des Abends wird folgenreich sein – gerade für Niederfell, Oberfell und Alken.