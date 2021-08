Dieses Jahr finden zum vierten Mal die Koblenzer Wochen der Demokratie statt. Mit dem Themenschwerpunkt „Krieg und Frieden in der Demokratie“ startet das Programm am 1. September und endet am 3. Oktober. Die vielen verschiedenen Veranstaltungen sollen Bürger dazu anregen, sich mit dem Thema Demokratie auseinander zusetzen. Ein Glanzlicht wird die Präsentation der Koblenzer Friedensglocke am Freitag, 1. Oktober, sein.