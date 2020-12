Koblenz

Zwischen den Autos gibt es Lichtblicke: leuchtend blühende Pflanzen, tanzende Schmetterlinge und Bienen. Seit vergangenem Herbst sind hier am Friedrich-Ebert-Ring Stauden und Sträucher gepflanzt worden, und auch an anderen Stellen in der Stadt, beispielsweise auf dem Oberwerth und in der Schlachthofstraße, gibt es Wildblumenwiesen.