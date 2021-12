Die WHU. Otto Beisheim School of Management und die Urmitzer Veranstaltungstechniker Actionlight arbeiten bereits seit vielen Jahren zusammen, meist bei Veranstaltungen in und um den Campus, zur Adventszeit 2020 wurden Schneeflocken und Weihnachtsgrüße an die Hausfassade projiziert. Diesmal läuft jeden Abend ab Einbruch der Dunkelheit bis etwa 20 Uhr eine Weihnachtsgeschichte über die Fassade der Marienburg. Held der Geschichte ist ein kleines Plätzchen.