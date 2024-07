Plus Koblenz Wo die Welt zu Hause ist: Horizonte-Festival in Koblenz startet am Freitag Von Matthias Kolk i Auf mehreren Bühnen treten beim Horizonte Festival mehr als 40 Musikgruppen aus der ganzen Welt auf. Foto: Lindner Jan/Stefan Lieser/Archiv Kamantsche, Balalaika und Kalebasse: Nicht nur die Namen dieser Instrumente klingen exotisch, sondern auch die Musik, die man mit ihnen spielen kann. Am Wochenende sind diese drei nur eine kleine Auswahl aus einem riesigen Repertoire an internationalen Klängen, die auf der Festung Ehrenbreitstein zu hören sind: Von Freitagabend, 19. Juli, bis Sonntag, 21. Juli, treten beim Horizonte-Festival mehr als 40 Musikgruppen auf. Tickets gibt es sowohl für alle drei als auch für einzelne Tage. Lesezeit: 2 Minuten

Wie vielseitig die Musik auf dem Horizonte-Festival ist, zeigt ein Blick ins Programm: Mit Afrojazz eröffnet die Band Jemba Groove das Horizonte am Freitagabend um 18.30 Uhr. Später am Abend spielt anna RF aus Israel, die elektronische Musik und orientalische Melodien miteinander verbinden. Ganz andere Töne schlägt Cosmonautix an. Mit Polkarhythmen ...