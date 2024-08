Plus Koblenz

Wo die Unke die Schummel jagt: Was es mit dem neuen Koblenzer Spielecafé „Spieß Stein Papier“ auf sich hat

i Gerrit Spieß (links) und Mario Stein in ihrem Spielecafé Foto: Peter Meuer

Mario Stein und Gerrit Spieß dachten sich: „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ Die beiden gelernten Ingenieure eröffneten dieser Tage das Spielecafé „Spieß Stein Papier“ am Friedrich-Ebert-Ring in Koblenz. Das richtet sich an die Fans von Brett- und Rollenspielen, es soll ein Szenetreff werden. Wie ihr Konzept aussieht, was es mit der geheimnisvollen „Unke“ im Logo auf sich hat und warum sie das Wagnis „eigener Laden“ eingingen, berichten die Spielefans im Gespräch mit der Rhein-Zeitung.