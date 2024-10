Plus Koblenz

Wirtschaftsthemen im Fokus; Wie attraktiv ist die Koblenzer Innenstadt?

Von Winfried Scholz

i Die Koblenzer Innenstadt ist nach wie vor enorm beliebt: Vor allem an Wochenenden sind viele Menschen unterwegs, bummeln und kaufen. Aber es gibt auch etliche Leerstände. Foto: Winfried Scholz (Archiv)/Winfried Scholz

Die Themen Wirtschaft und Haushalt 2025 in der Stadt Koblenz standen im Vordergrund des Gesprächs, zu dem die Mittelstands- und Wirtschaftsunion Koblenz (MIT) den Vorsitzenden der CDU-Stadtratsfraktion Stephan Otto ins Fährhaus am Stausee eingeladen hat. Sorge bereitet den Mittelständlern nach ihren Aussagen besonders der zunehmende Leerstand von Läden in der Koblenzer Innenstadt.