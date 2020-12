Über die künftig selbstständige Universität in Koblenz und deren unsichere finanzielle Ausstattung wird derzeit viel gesprochen. Dass sich auch an der eigenständigen Hochschule Koblenz, der früheren Fachhochschule, eine völlig unbefriedigende Entwicklung abzeichnet, spielt dagegen in den aktuellen Debatten eine Nebenrolle. Dabei steigt an den drei Standorten in Koblenz, Remagen und Höhr-Grenzhausen die Unzufriedenheit.