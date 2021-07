Wirbel um Bundeswehrreform: Standort Koblenz soll profitieren

Schon wieder eine Bundeswehrreform? Ja – und entsprechend groß war bundesweit der Wirbel in der Politik und auch in der Truppe. Dabei verbirgt sich hinter den Plänen des Verteidigungsministeriums kein Sparpaket, im Gegenteil. Die Zahl der Soldaten soll von rund 175.000 auf 203.000 wachsen. Und der Standort Koblenz-Lahnstein mit seinen derzeit rund 10.000 Dienstposten wird in den Überlegungen eine entscheidende Rolle spielen. Das betonte Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in einer öffentlichen Videokonferenz, zu der Bundestagsabgeordneter Josef Oster (CDU) eingeladen hatte.