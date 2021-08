„Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht“: WHU-Rektor Markus Rudolf erklärt, warum es trotz Corona-Pandemie mehr Absolventen gab

Die WHU. Otto Beisheim School of Management steht in einer schwierigen Zeit, nämlich der Corona-Pandemie, am besten da. Wie das Statistische Landesamt in einer Pressemitteilung unlängst veröffentlichte, machten gerade im Sommersemester 2020, das mit der ersten Lockdownphase zusammenfiel, weniger Studenten ihren Abschluss an den Hochschulen des Landes. Dennoch war die WHU Spitzenreiter der Auswertung im positiven Sinne, denn hier war die Anzahl der Absolventen sogar gestiegen. Rektor Prof. Dr. Markus Rudolf gibt eine Einschätzung, woran das gelegen haben könnte.