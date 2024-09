Plus Winningen

Winninger Moselfest gestartet: Neuer Ehrenwinzer ist der Erste Vorsitzende des Horch-Clubs

i „Wein, Kultur und Lebensfreude“ ist seit jeher das Motto des Winninger Moselfestes. Beim ältesten Winzerfest Deutschlands spielen edle Tropfen aus den Steillagen und die Pflege von Traditionen Hauptrollen. Foto: Erwin Siebenborn

Kurz vor dem offiziellen Start des ältesten Weinfestes Deutschlands, dem Moselfest Winningen, ist am Freitagnachmittag in der August-Horch-Halle der Ehrenwinzertitel im Rahmen der jährlichen Historischen Zinntafel verliehen worden. Passend zur Örtlichkeit und einem Jubiläum – vor 125 Jahren ist das erste Horch-Werk 1899 in Köln eröffnet worden – ging die Ehre in diesem Jahr an den Ersten Vorsitzenden des Horch-Clubs, Klaus Kramer.