Winningen

Es tut echt weh, gibt Frank Hoffbauer zu. Den Leiter der Touristik Winningen schmerzt der Blick in den Kalender, angesichts der Corona-Krise und weiteren Schutzmaßnahmen muss in der Moselgemeinde allerhand ausfallen. Darunter auch die Winninger Kunsttage, die alle zwei Jahre am Muttertagswochenende stattfinden, und neben Kunstfreunden und -kennern auch Künstler in die Region locken.