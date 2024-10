Plus Winningen

Winninger Genussmarkt: Regionale Spezialitäten auf dem Marktplatz

Von Kim Fauss

i Bei der Premiere im vergangenen Jahr war der Genussmarkt in Winningen gut besucht. Foto: Erwin Siebenborn (Archiv)

Der Genussmarkt Winningen geht in die zweite Runde. Bei der erstmaligen Durchführung im Vorjahr wurde die Idee so gut angenommen, dass die Veranstalter nun mit dem doppelten Besucheraufkommen rechnen. Warum das Event so gut ankommt und was die Besucher am Sonntag, 13. Oktober, erwartet, verrät die Organisatorin Heike Bode vom Tourismusbüro Winningen.