Der Traum lebt. Jacqueline Krause hat sich für das Finale zur Wahl der Moselweinkönigin im September qualifiziert. Die Winningerin möchte wahr werden lassen, was sie vor einer Jury in Mülheim an den Anfang ihrer Vorstellung stellt: „Endlich nach 41 Jahre die Krone wieder nach Winningen bringen.“ Die Studentin will Susanne Mölich nachfolgen, die 1980 Gebietsweinkönigin war.