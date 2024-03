Plus Winningen Winningen kommt nicht zur Ruhe: Nächster nächtlicher Brand Finn Holitzka Von Tim Kosmetschke i In der zweiten Nacht hintereinander muss die Feuerwehr in Winningen tätig werden. Foto: Tim Kosmetschke Erneut ist es in Winningen an der Mosel zu Feuerwehreinsätzen in der Nacht gekommen – offenbar der Stelle, an der es bereits am frühen Montagmorgen gebrannt hatte. Lesezeit: 1 Minute

In der Nacht zum Dienstag kam es in Winningen erneut zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. An der Stelle, an der es in der Nacht zuvor schon zu einem verheerenden Brand gekommen war, schlugen erneut Flammen in den Nachthimmel. Am Dienstagmorgen war weiterhin ein Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz. Im Rathaus ist ...