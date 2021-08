In Horchheim gibt es seit Jahren ein Problem mit Wildschweinen – und auch wenn die Stadt manches versucht, um diesem Herr zu werden, ist es offensichtlich längst nicht gelöst. In einer Anfrage spricht die CDU-Fraktion von einer „Schwarzwildplage“, und weil die Tiere in diesem Jahr nicht bejagt worden seien, hätten sich diese unvermindert vermehrt.