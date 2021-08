Wiederkehrende Beiträge in Koblenz kommen: So werden die neuen Ausbaubeiträge für den Straßenbau berechnet

Spätestens am 1. Januar 2024 werden in ganz Koblenz nur noch wiederkehrende Beiträge für den Straßenausbau erhoben, in einigen Stadtteilen auch schon früher. Müssen bislang ausschließlich die direkten Anwohner Einmalbeiträge für den Ausbau „ihrer“ Straße bezahlen, tun das dann mehr Menschen in einem größeren Gebiet. Ihre Beiträge fallen in der Regel deutlich niedriger aus als bisher, müssen aber eben auch häufiger bezahlt werden und nicht nur dann, wenn quasi vor der eigenen Haustür gearbeitet wird. Die Belastung der Bürger ist also gleich – die Beiträge werden nur anders erhoben.