Wiederkehrende Beiträge für Straßenausbau kommen in Koblenz in jedem Fall – aber unterschiedlich schnell

Dass in Koblenz wiederkehrende Beiträge für den Straßenausbau eingeführt werden, ist seit Februar 2020 beschlossene Sache. Und nicht nur der Stadtrat hatte damals mehrheitlich entschieden, dass es eine Umstellung von Einmalbeiträgen auf wiederkehrende Beiträge geben soll: Kurz darauf kam auch ein entsprechendes Landesgesetz, an der Umstellung spätestens ab 2024 ist also nicht zu rütteln. Und doch machten in der letzten Ratssitzung diverse Fraktionen wieder einmal klar, warum sie auch die wiederkehrenden Beiträge ablehnen.