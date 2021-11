In der Altstadt ist wieder deutlich mehr los als noch vor einigen Wochen und Monaten: Viele Kneipen und Klubs haben wieder geöffnet, an diesem Wochenende kommt auch das Agostea dazu – und sie alle ziehen viele Nachtschwärmer an. Mittlerweile ist der Zustand fast wieder wie vor der Corona-Pandemie, so die Polizei – und für viele ist das eine lang ersehnte Rückkehr zu so etwas Ähnlichem wie Normalität.