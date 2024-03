Plus Winingen

Wieder Einsatz in Winningen: Zweiter Brand in Folge an historischen Häusern

Von Stefanie Braun

i In Winningen kam es in der Nacht von Sonntag, 17. März, auf Montag, 18. März 2024 zu einem Brand im Ortskern, von dem mehrere Gebäude betroffen waren. 120 Feuerwehrleute haben gelöscht. Auch einen Tag später musste die Feuerwehr erneut ausrücken, um die Gefahr zu bannen. Foto: Kevin Rühle

In Winningen an der Mosel ist es in der Nacht zu Dienstag erneut zu Feuerwehreinsätzen gekommen. Nachdem bereits von Sonntag auf Montag vier denkmalgeschützte Häuser in Mitleidenschaft gezogen worden waren, mussten die Wehren in der darauffolgenden Nacht wieder an dieselbe Stelle ausrücken. Grund waren wohl Glutnester des vorherigen Brandes, die wieder aufgeflammt seien.