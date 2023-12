Während die Gespräche um die insolvente Koblenzer Brauerei in Stolzenfels laufen, meldet sich nun der bayrische Investor zu Wort, dem das Brauereigelände am Königsbach gehört. Er bekräftigt seine Pläne zur Quartiersentwicklung auf dem Areal, alles laufe an der Stelle planmäßig. Von Brancheninsidern heißt es indes, die Brauerei habe er nie erhalten wollen. Was ist da los in Stolzenfels?