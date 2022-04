Wie sicher kann man in Koblenz leben, wenn man die Flutkatastrophe im Ahrtal auf der einen Seite und den Krieg in der Ukraine auf der anderen Seite als mögliche Bedrohungsszenarien sieht? Die CDU-Ratsfrakion hat auch zu vorhandenen Bunkern und Sirenen in der jüngsten Stadtratssitzung eine Anfrage gestellt.