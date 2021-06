Das Original ist der weltberühmte Hollywood-Schriftzug in den Hollywood Hills über dem Stadtteil von Los Angeles. In vielen Städten gibt es seit einiger Zeit Nachahmer. Bald auch in Koblenz? Gut möglich, schließlich prüft die Koblenz-Touristik derzeit verschiedene Varianten, wie Oberbürgermeister David Langner in der jüngsten Sitzung des Stadtrats sagte.