Plus Koblenz

Wie Hunde gegen Lernstress helfen: Tierische Pause mit Little Joe im Landesbibliothekszentrum Koblenz

Von Kim Fauss

i Die 25-Jährige Studentin Bianca Zientek schreibt derzeit ihre Masterarbeit. Um den Uni-Stress Mal für 20 Minuten zu vergessen und neue Motivation zu schöpfen hat sie sich für die tierische Lernpause mit dem pädagogischen Begleithund Little Joe im LBZ Koblenz angemeldet. Fotos: Kevin Rühle Foto: Kevin Rühle/Kevin Ruehle

Der Mischlingshund Little Joe versüßt den Studierenden im Landesbibliothekszentrum Koblenz die Lernpause. Die Zeit mit dem ausgebildeten pädagogischen Begleithund soll Stress und Anspannung reduzieren. Die RZ begleitet eine Studentin bei ihrer Kuschel-Session mit dem niedlichen Vierbeiner und erfährt von dessen Besitzerin, was es mit Little Joes beruhigender Wirkung auf sich hat.