Wie heizt man in Koblenz ohne Erdgas? Großes Interesse an Infoabend zur Kommunalen Wärmeplanung

Bis spätestens 2040 will die Stadt Koblenz klimaneutral sein. Eine der größten Herausforderungen auf dem Weg dahin ist die Wärmewende, verbunden mit der Abkehr von fossilen Brennstoffen beim Heizen. Welche umweltschonenden Alternativen es in Koblenz gibt, versucht ein Projektteam über eine Kommunale Wärmeplanung herauszufinden. Über den Stand des Projekts informierte man nun die Bevölkerung. Das Interesse an dem Infoabend war riesig, aus Gründen.