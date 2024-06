Plus Winningen Wie geht es weiter mit Winninger Brandhäusern: Bürger klagen über mögliche Asbestgefahr Kim Fauss Von Stefanie Braun i Auch wenn eine Abrissfirma vor Ort ist, laufen laut Kreisverwaltung derzeit Sicherungsarbeiten. Foto: Tim Kosmetschke Nach dem Großbrand in Winningen im März war lange ungewiss, was mit den denkmalgeschützten Fachwerkhäusern nahe des historischen Marktplatzes passieren soll. Mitte der Woche standen Maschinen eines Abrissunternehmens vor der Brandstelle. Beteiligt ist die Kreisverwaltung. Lesezeit: 3 Minuten

1 Zum Hintergrund: Im März hatte es gleich dreimal einen großen Feuerwehreinsatz in Winningen gegeben: In der Nacht von Sonntag, 17. März, auf Montag, 18. März, war ein Feuer ausgebrochen, das drei denkmalgeschützte Fachwerkhäuser in Mitleidenschaft zog. Damals wurden zwei Personen leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, alle Bewohner, auch eine ...