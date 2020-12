Kreis Mayen-Koblenz

Die Tage werden länger, Wolken seltener und – von dem kalten Wind mal abgesehen – könnte man den Aufenthalt an der frischen Luft und in der Sonne sehr genießen. Für Hotelbesitzer bedeutet das den langsamen aber sicheren Saisonstart – eigentlich. Denn gleichermaßen liegt ein Schatten über dem Gemüt der Hoteliers, den auch die sonst so sonnige Untermosel nicht vollkommen wett machen kann.