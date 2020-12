Bendorf

Mitte März strukturierte das Marienhaus-Klinikum Bendorf-Neuwied-Waldbreitbach um. Die Fachabteilung für Orthopädie, Wirbelsäulenchirurgie und Neurotraumalogie zog aus der Bendorfer Klinik St. Josef an den Neuwieder Standort St. Elisabeth und machte so Platz für eine Station zur Behandlung von Corona-Patienten (die RZ berichtete). Inzwischen ist die Klinik geschlossen, aber in Bereitschaft, sollte wieder Bedarf entstehen. Mitarbeiter machen sich derweil Sorgen um die Zukunft des Standortes. Noch ist unklar, wie es nach Corona in Bendorf weitergehen soll.