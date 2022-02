Plus

Samuel Grünewald (geboren am 9. September 1858 in Waldgirmes) war Kantor der jüdischen Gemeinde in Kobern. Sein Grab findet sich auf dem jüdischen Friedhof im Ortsteil Gondorf. Als er 1933 starb, hinterließ er seine Ehefrau Susanne und die Kinder Julius und Selma.