Dem römischen Dichter Ausonius hätte der Besuch der Hatzenporter Weinmajestäten in dem nach ihm benannten Senioren-Zentrum „Villa Ausonius“ in Oberfell sicherlich gefallen. Denn der spätantike Poet und hohe Staatsbeamte am Hof des Kaisers rühmte in seinem berühmten Epos „Mosella“ das reizvolle Tal der Mosel, die grünen Berge, der liebliche Fluss und vor allem die Bewohner in höchsten Tönen.