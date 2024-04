Plus Koblenz

Wie die Mainzelmännchen in Mainz: Grünes Licht für die Schängelampel in Koblenz

Von Peter Karges

i In Mainz regeln an manchen Ampeln die bekannten Mainzelmännchen den Verkehr. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archiv

In Mainz die Mainzelmännchen, in Bremen die Stadtmusikanten und in Friedberg Elvis Presley: Besondere Ampelmännchen sind in deutschen Städten keine Seltenheit. In Koblenz scheiterten Parteien und Wählergruppen allerdings seit Jahren daran, eine Ampel mit dem Koblenzer Schängel als Leuchtmännchen zu installieren. Bis jetzt. Nun bringt ein Kompromiss neuen Schwung in die Sache.