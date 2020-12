Koblenz

Das Telefon klingelt, ein Polizist ist am Apparat. Er klingt forsch und sicher, im Hintergrund hört man leise ein Martinshorn. Einbrecher seien in der Nachbarschaft gestellt worden, leider seien aber Mitglieder der Bande entkommen, sagt der Beamte. Nun besteht der Verdacht, dass diese noch einmal zuschlagen, und zwar bei dem Angerufenen. Die Polizei rate dringend dazu, Geld und Wertsachen in Sicherheit zu bringen. Man würde selbst jemanden vorbeischicken, um die Gegenstände zu holen ...