Widerspruch für die Tonne: Wie sich ein Koblenzer vergeblich gegen die Biotonne wehrt

i Seit die Stadt Koblenz ihre Abfallsatzung geändert hat, müssen laut dieser alle bewohnten Grundstücke mit einer Biotonne ausgestattet sein - auch die, die zuvor wegen Eigenkompostierung von einer Biotonne befreit waren. Foto: Matthias Kolk

Thomas Humm hat die vielleicht sauberste Biotonne von Koblenz. Denn seit Monaten steht sie in seinem Keller und verstaubt. Befüllt hat er sie noch nie. „Wir nutzen sie nicht“, sagt er über sich und seine Frau Cornelia. Er meint: „Woanders wäre sie viel besser aufgehoben“. Doch Humm muss die Tonne behalten. An den Entsorgungsträger zurückgeben darf er sie nicht. Alle Bemühungen darum scheiterten. Warum ihn das so ärgert und er damit nicht allein ist.