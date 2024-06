Wichtige Zufahrt für Moselstadtteil: Befahrbarkeit des Layer Bergwegs soll verbessert werden

Anzeige

Die Bitte des Layer CDU-Ortsverbandes um Prüfung und Mängelbeseitigung hatte Erfolg: Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität hat einem entsprechenden Antrag der CDU-Ratsfraktion auf Ertüchtigung des Weges zugestimmt. Schlaglöcher sollen beseitigt und die Böschung mittels Schutzplanken und speziellem Asphaltmischgut befestigt werden.

Ausführung für zweite Jahreshälfte geplant

Um einen reibungsloseren Verkehrsfluss zu gewährleisten, regen Stadtratskandidatin Daniela Nowak und Ortsvorsteherkandidat Thomas Jost auch die nachhaltige Ausbesserung der teilweise verschlammten Ausweichbuchten an. Die jüngste Flut an Pfingsten habe wieder deutlich an die Notwendigkeit der Maßnahme erinnert. Die Arbeiten führt der Kommunale Servicebetrieb Koblenz in der zweiten Jahreshälfte durch.